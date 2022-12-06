«Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис», у Панарина два ассиста
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Сент-Луис» со счетом 6:4.
В составе команды из Нью-Йорка две результативные передачи оформил Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. У «блюзменов» шайбы забросили Павел Бучневич и Владимир Тарасенко, у Ивана Барбашева ассист.
После этого матча «Рейнджерс» с 29 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 22 очками — на 12-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
Голы: Шнайдер — 3 (Готье), 17:14 — 1:0. Бучневич — 9 (Ледди, Томас), 18:24 — 1:1. Фокс — 7 (бол., Панарин, Трочек), 19:32 — 2:1. Тарасенко — 7, 20:12 — 2:2. Трочек — 9 (Панарин, Труба), 21:07 — 3:2. Кайру — 10 (бол., Фолк, Барбашев), 31:04 — 3:3. О`Райлли — 8 (Шенн, Кайру), 32:35 — 3:4. Миллер — 1 (Лафренье), 44:48 — 4:4. Лафренье — 4 (Зибанежад), 48:16 — 5:4. Крайдер — 13 (мен.), 54:04 — 6:4.
Вратари: Шестеркин — Биннингтон (53:21 — 53:39, 57:05).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 24 (6+6+12) — 29 (9+13+7).
Наши: Кравцов (13.59/1/+1), Панарин (17.53/0/+1) — Барбашев (11.31/3/-2), Бучневич (20.18/4/+2), Тарасенко (18.31/1/+2).
6 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16682 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
|6.12
|03:00
|
Бостон – Вегас
|3 : 4 Б
|6.12
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|6 : 4
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|04:30
|
Эдмонтон – Вашингтон
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|6.12
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12