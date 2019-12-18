«Бостон» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Анже Копитар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Лизотт — 4 (бол., Картер, Тоффоли), 2:17 — 0:1. Хейнен — 6 (бол., Маршан, Пастрняк), 19:01 — 1:1. Кемпе — 5 (мен.), 22:45 — 1:2. Бержерон — 11 (Краг), 30:44 — 2:2. Карло — 3 (Дебраск, Хейнен), 41:24 — 3:2. Рой — 4 (Прохоркин), 57:59 — 3:3. Копитар — 14 (Даути), 63:23 — 3:4.

Вратари: Раск — Куик (57:54 — 57:59).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 40 (11+10+16+3) — 27 (7+10+8+2).

Наши: — - Прохоркин (13.39/0/+1).

18 декабря. Бостон. TD Garden.