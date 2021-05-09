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Гол Кравцова и три результативные передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»

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«Рейнджерс» обыграли «Бостон». Фото ХК «Рейнджерс».
«Рейнджерс» обыграли «Бостон». Фото ХК «Рейнджерс».
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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Бостон» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Ник Ритчи, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Мэтт Грызлик. У гостей забивали К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад (дважды), Алекси Лафренье и Виталий Кравцов. Три очка за результативные передачи записал в свой актив Павел Бучневич.

«Рейнджерс» занимают 60 очков и занимают пятое место в Восточном дивизионе. У «Бостона» 71 очко и третья позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:5 (0:0, 1:1, 3:4)

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