Гол Кравцова и три результативные передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Бостон» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев отличились Ник Ритчи, Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Мэтт Грызлик. У гостей забивали К'Андре Миллер, Мика Зибанеджад (дважды), Алекси Лафренье и Виталий Кравцов. Три очка за результативные передачи записал в свой актив Павел Бучневич.
Vitali Kravtsov wires home the Strome dish from the high slot! Rangers lead by 2!#NYR pic.twitter.com/cXgChltuJj— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) May 8, 2021
«Рейнджерс» занимают 60 очков и занимают пятое место в Восточном дивизионе. У «Бостона» 71 очко и третья позиция.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:5 (0:0, 1:1, 3:4)
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