«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Флориду»

«Флорида» уступила «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Для одних это четвертая подряд победа, а для других — четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уигар — 6 (Коннолли, Валлмарк), 26:55 — 1:0. Бержерон — 30 (бол., Краг, Маршан), 31:00 — 1:1. Краг — 9 (Пастрняк, Крейчи), 64:08 — 1:2.

Вратари: Дридгер — Галак.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 33 (4+15+12+2) — 28 (12+5+7+4).

Наши: Дадонов (18.32/3/0) — -.

6 марта. Майами. BB&T Center.