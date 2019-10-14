«Бостон» победил «Анахайм», Пастрняк оформил покер

«Бостон» обыграл «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:2. Все четыре шайбы «Брюинз» забросил Давид Пастрняк. В пяти предыдущих играх сезона на его счету было два гола.

Победа позволила «Бостону» возглавить таблицу Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Анахайм» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Пастрняк — 3 (бол., Бержерон, Краг), 4:18 — 1:0. Пастрняк — 4 (Маршан), 31:38 — 2:0. Ракелль — 2 (Хенрик, Фаулер), 37:52 — 2:1. Пастрняк — 5, 42:20 — 3:1. Пастрняк — 6 (бол., Маршан, Краг), 44:34 — 4:1. Хенрик — 2 (Ритчи), 56:08 — 4:2.

Вратари: Галак — Гибсон0:00 — 59:39).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (11+6+6) — 32 (8+16+8).

14 октября. Бостон. TD Garden.