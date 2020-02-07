«Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон» интересуются Ковальчуком

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук интересен сразу нескольким клубам, информирует sportsnet.ca. Среди них «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон».

Как отмечается, «Канадиенс» готовы расстаться с 36-летним форвардом не меньше, чем за выбор во втором раунде драфта НХЛ.

Контракт 36-летнего форварда рассчитан до конца сезона. Его зарплата составляет 700 тысяч долларов.

Сам россиянин ранее заявил, что его все устраивает в «Монреале», хотя клуб находится вне зоны плей-офф. В 14 матчах за команду Ковальчук набрал 11 (5+6) очков.