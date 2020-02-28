Больше Панарина в дебютном сезоне за «Рейнджерс» набирали очков только Гретцки, Мессье и Роджерс

«Рейнджерс» переиграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин набрал очки в 11 встрече кряду.

Теперь на счету Панарина 87 (32+55) очков в 62 играх. Он стал четвертым игроком в истории клуба из Нью-Йорка по очкам в дебютном сезоне, повторив достижение Уолта Поддубного (87) и превзойдя Мариана Габорика (86).

Лидером по этому показателю является Марк Мессье с 107 очками. Вторым идет Майк Роджерс (103 очка), а замыкает тройку Уэйн Гретцки (97 очков).