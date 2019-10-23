Богдан Киселевич: «В «Виннипеге» я оказался разменной монетой»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич, в прошлом сезоне выступавший за «Флориду» и «Виннипег», в интервью «СЭ» рассказал, почему не провел ни одного матча в канадской команде.

— У вас были проблемы с ассистентом главного тренера Полом Макфарландом.

— Откуда вы знаете? Лично у меня с ним не было никаких проблем или какой-то неприязни, — сказал Киселевич. — Недопонимание шло от него. Иногда мне хотелось все высказать, да и не только высказать. Как я говорил, нервы были оголены. Возможно, тренер пытался завоевать авторитет в команде, а я оказался разменной монетой. На самом деле, не очень хочется сейчас все это вспоминать. Я был уверен, что заиграю в НХЛ и что поеду туда не на один год. Но получилось все иначе.

— Не жалеете?

— Совсем нет. Жалею, что не сделал этого раньше.

— В «Джетс» вам предлагали остаться.

— Да, но, когда ты не сыграл ни одного матча, это не совсем понятно. Плюс там тоже были некие личные моменты, которые не хотелось бы освещать. У меня начались проблемы с доверием: я не мог оценивать, где правда, а где ложь. Реально меня хвалят или нет. Они сказали: «Три защитника у нас, возможно, уйдут. Два — точно». Сразу начинаешь думать — правда это или нет. Сидеть в НХЛ и ждать, незнамо чего, я не хотел. Еще было опустошение от того, что мы не прошли далеко в плей-офф. Я ждал последнего рейса из Виннипега с нетерпением.

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