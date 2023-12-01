Хет-трик Марнера помог «Торонто» победить «Сиэтл»
«Торонто» по буллитам победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Кракен» потерпели третье поражение подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сиэтл» — 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Марнер — 6 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 6:34 — 1:0. Марнер — 7 (Мэттьюс, Тимминс), 20:21 — 2:0. Маккэн — 10 (бол., Бьоркстранд, Эберле), 23:37 — 2:1. Марнер — 8 (Маккейб), 36:01 — 3:1. Толванен — 6 (Картье, Ларссон), 46:15 — 3:2. Маккэн — 11 (Веннберг, Шульц), 53:24 — 3:3.
Победный буллит: Мэттьюс.
Вратари: Уолл — Грубауэр.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 28 (13+7+8+0) — 40 (7+17+12+4).
1 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18366 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|5
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97