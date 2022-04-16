Сорокин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты очередного игрового дня НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший 3 (2+1) очка во встрече с «Виннипег» (6:1).

Второй звездой стал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, сделавший 44 сейва в матче с «Монреалем» (3:0). Россиянин сыграл на ноль и установил рекорд франшизы по отраженным броскам.

Третьей звездой признан защитник «Флориды» Густав Форслинг, оформивший дубль в игре с «Виннипегом».