Бобровский признан второй звездой матча с «Тампой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3).

Россиянин отразил 28 бросков из 31. Первой звездой матча стал форвард «Пантерз» Александр Барков, третья звезда — нападающий «Лайтнинг» Брэйдон Пойнт.

После этого матча «Флорида» с 61 очком занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 60 очками — на третьей строчке.