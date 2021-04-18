Бобровский признан второй звездой матча с «Тампой»
05:05
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3).
Россиянин отразил 28 бросков из 31. Первой звездой матча стал форвард «Пантерз» Александр Барков, третья звезда — нападающий «Лайтнинг» Брэйдон Пойнт.
После этого матча «Флорида» с 61 очком занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 60 очками — на третьей строчке.
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