«Чикаго» разгромил «Детройт»
04:47
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:0.
Отличились Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Уэйтт Калинюк и Пьюс Зутер. Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Ред Уингз» Владислава Наместникова «-1».
После этого матча «Чикаго» с 47 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 38 очками — на восьмой строчке.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю