«Чикаго» разгромил «Детройт»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 4:0.

Отличились Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Уэйтт Калинюк и Пьюс Зутер. Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «+1», у форварда «Ред Уингз» Владислава Наместникова «-1».

После этого матча «Чикаго» с 47 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 38 очками — на восьмой строчке.