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Билл Дэйли хочет возобновить сезон в НХЛ так, чтобы он не помешал следующему чемпионату

18:20
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Комиссионер НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что лига хочет возобновить сезон, но приоритетом для нее является проведение следующего чемпионата в полном объеме. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Единственное, в чем мы уверены — мы не хотим возобновлять сезон таким образом, чтобы это повлияло на нашу возможность провести следующий сезон в полном объеме, — цитирует в Дэйли в своем Twitter журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн. —  Хотя НХЛ сделает все возможное, чтобы провести Кубок Стэнли, даже если придется играть летом, но проведение следующего сезона в полном объеме из 82 игр также является приоритетом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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