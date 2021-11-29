Бержевен: «Прощаться с «Монреалем» нелегко, но я горжусь тем наследием, которое оставляю»

Марк Бержевен высказался после ухода с поста генерального менеджера «Монреаля», сообщается на официальном сайте клуба.

«Прощаться с такой организацией, как «Монреаль Канадиенс», нелегко. Если и есть слово, которое приходит в голову прямо сейчас, то это «спасибо». Даже если я всегда говорил, что цель состояла в том, чтобы выйти в плей-офф, и что там все возможно, настоящей целью было привезти Кубок в Монреаль. Прошлый год позволил нам приблизиться к конечной цели...Несмотря на то, что это путешествие подходит к концу, я горжусь тем наследием, которое я оставляю внутри организации. Нынешняя команда намного лучше, чем показывают результаты, и я убежден, что мои преемники смогут справиться с задачей», — сказал Бержевен.

В воскресенье, 28 ноября, «Монреаль» также объявил об увольнение помощника генерального менеджера Тревора Тимминса и старшего вице-президента Пола Уилсона.

В этом сезоне НХЛ-2021/22 команда набрал 14 очков в 23 матчах регулярного чемпионата.