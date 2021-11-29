«Каролина» проявляет интерес к защитнику «Далласа» Клингбергу

«Каролина» интересуется защитником «Далласа» Йоном Клингбергом, сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек.

«Разговоры об обменах набирают обороты, и большая часть слухов вращается вокруг Клингберга из «Далласа». Несколько команд проявили интерес и связались с командой. Мы знаем, что «Каролина» звонила им», — сказал Марек.

Действующий контракт 29-летнего хоккеиста с «Далласом» рассчитан до конца сезона-2021/22. По нему он получает 4,25 миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что Клинберг хотел подписать новое соглашение на восемь лет на сумму более 60 миллионов евро, но «Звезды» пока не готовы предложить ему такие условия.

В нынешнем сезоне шведский защитник набрал 7 (0+7) очков в 15 играх при показателе полезности «-5».