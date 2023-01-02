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Сегодня, 19:43

Бэкстрем тренировался с «Вашингтоном» в форме с полным контактом

Алина Савинова
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Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем выведен из коронавирусного протокола и провел тренировку в общей группе, сообщила журналистка Саманта Пелл.

По информации источника, 35-летний хоккеист находился на льду в стандартной тренировочной форме, которая допускает полный силовой контакт.

Шведский нападающий не играл в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В середине июня он перенес операцию по восстановлению левого бедра.

Также отмечается, что форварды Том Уилсон и Ти Джей Оши тренировались с командой без ограничений.

«Вашингтон» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Востока, набрав 47 очков.

Никлас Бэкстрем
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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