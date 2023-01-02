Бэкстрем тренировался с «Вашингтоном» в форме с полным контактом
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем выведен из коронавирусного протокола и провел тренировку в общей группе, сообщила журналистка Саманта Пелл.
По информации источника, 35-летний хоккеист находился на льду в стандартной тренировочной форме, которая допускает полный силовой контакт.
Шведский нападающий не играл в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В середине июня он перенес операцию по восстановлению левого бедра.
Также отмечается, что форварды Том Уилсон и Ти Джей Оши тренировались с командой без ограничений.
«Вашингтон» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице Востока, набрав 47 очков.
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1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|2.01
|01:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|2.01
|22:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
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