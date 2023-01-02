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Сегодня, 19:38

Владимир Тарасенко пропустит четыре недели из-за травмы руки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет сыграть за команду в ближайшее время из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт клуба, спортсмен пропустит четыре недели из-за повреждения руки. Также центральный нападающий «Блюз» Райан О'Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги.

Тарасенко и О'Райлли получили травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

В 34 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».

Источник: Сайт «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко (хоккей)
Райан О`Райлли
ХК Сент-Луис Блюз
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