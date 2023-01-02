Владимир Тарасенко пропустит четыре недели из-за травмы руки
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет сыграть за команду в ближайшее время из-за травмы.
Как сообщает официальный сайт клуба, спортсмен пропустит четыре недели из-за повреждения руки. Также центральный нападающий «Блюз» Райан О'Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги.
Тарасенко и О'Райлли получили травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
В 34 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».
Источник: Сайт «Сент-Луиса»
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|2.01
|01:00
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|03:00
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Оттава – Баффало
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|03:00
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Чикаго – Сан-Хосе
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Сиэтл – Айлендерс
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