Владимир Тарасенко пропустит четыре недели из-за травмы руки

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет сыграть за команду в ближайшее время из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт клуба, спортсмен пропустит четыре недели из-за повреждения руки. Также центральный нападающий «Блюз» Райан О'Райлли пропустит шесть недель из-за перелома ноги.

Тарасенко и О'Райлли получили травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

В 34 матчах текущего сезона НХЛ россиянин набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «-13».