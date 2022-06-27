Беттмэн из-за положительного теста на коронавирус не смог вручить Кубок Стэнли «Колорадо»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сдал положительный тест на коронавирус в преддверии шестой игры финальной серии Кубка Стэнли, поэтому пропускал награждение победителя.

«Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 2:1 в шестой встрече, и в серии 4-2.

Кубок Стэнли капитану «Эвеланш» Габриэлю Ландескугу вручал помощник Беттмэна — Билл Дейли. Отметим, что Гэри Беттмэн вручал трофей победителю с 1993 года.

«Колорадо» выиграл свой третий Кубок Стэнли в истории, ранее команда побеждала в 1996 и 2001 годах.