Барков расстроился из-за приостановки сезона

Нападающий «Флориды» Александр Барков признался, что был расстроен приостановкой сезона в регулярном чемпионате НХЛ. Перед паузой «Пантерз» занимали 11-е место в Восточной конференции.

— Мы начали прибавлять, одержали несколько побед и смогли приблизиться к зоне плей-офф, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Баркова. — Сейчас мы находимся максимально близко к ней за последние несколько лет, и, конечно, я расстроился. Но ничего не поделаешь. Здоровье — главное. Так что надо подождать, беречь себя, а дальше будет видно. Я ждал, когда решится судьба сезона, но новостей нет. А значит мы можем только тренироваться и ждать.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 17 на 18 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 235 456 человек. Умерших — 153 836, выздоровевших — 569 953. По данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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