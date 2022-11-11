«Калгари» потерпел седьмое поражение подряд

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«Бостон» выиграл у «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флэймз» потерпели седьмое подряд поражение.

«Брюинз» лидируют в Восточной конференции — 24 очка. «Калгари» опустился на 11-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Калгари» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хэнифин — 1 (Манджапане, Баклунд), 4:43 — 0:1. Клифтон — 1 (Носек, Пастрняк), 16:38 — 1:1. Макэвой — 1 (Заха, Линдхольм), 38:27 — 2:1. Пастрняк — 9 (п.в., Маршан, Бержерон), 59:27 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Владарж (58:42 — 59:27).

Штраф: 17 — 15.

Броски: 28 (13+8+7) — 32 (13+8+11).

Наши: — - Задоров (20.28/3/0).

11 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.