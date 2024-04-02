«Баффало» на своем льду сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с вторника на среду, 3 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Кибэнк-центр» в Буффало, Нью-Йорк, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Баффало» занимает сейчас 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Вашингтон» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 82 очка. «Баффало» занимает сейчас 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Вашингтон» идет на 8-й строчке «Востока», имея в своем активе 82 очка.