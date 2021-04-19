Дубль Райнхарта принес «Баффало» победу над «Питтсбургом»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2.

В составе «Сэйбрз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по шайбе забросили Артту Руотсалайнен и Расмус Асплунд. Гости ответили точными бросками Джейсона Закера и Тедди Блюгера.

После этого матча «Баффало» с 31 очком занимает восьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 59 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Руотсалайнен — 2 (Козенс, Далин), 0:26 — 1:0. Райнхарт — 16 (Олофссон, Скиннер), 22:18 — 2:0. Райнхарт — 17 (бол., Олофссон, Далин), 48:02 — 3:0. Зукер — 7 (Картер), 50:18 — 3:1. Асплунд — 6 (п.в., Миттельштадт), 58:12 — 4:1. Блюгерс — 5, 59:36 — 4:2.

Вратари: Токарски — Десмит (57:08 — 58:12).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (9+9+11) — 36 (12+13+11).

Наши: — - -.

18 апреля. Баффало. KeyBank Center.