The Athletic: Дианджело выставили на уэйвер после конфликта с Георгиевым

«Рейнджерс» выставили защитника Энтони Дианджело на драфт отказов.

По информации The Athletic, в клубе были недовольны поведением игрока. Последней каплей стал конфликт, который у него произошел в подтрибунном помещении с голкипером Александром Георгиевым сразу после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

В клубе не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Однако российский голкипер пропустил последнюю тренировку команды.

В нынешнем сезоне Дианджело провел 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-6».

Срок соглашения 25-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата — 4,8 млн долларов в год.