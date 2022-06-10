Финальная серия Кубка Стэнли стартует 15 или 18 июня

Стала известно расписание финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2021/22.

Если «Тампа» в шестом матче финала Восточной конференции победит «Рейнджерс», то финальная серия стартует 15 июня. Если же в противостоянии команд потребует седьмой матч, то первая встреча финала состоится 18 июня.

Следующие матчи могут пройти 20, 22, 24, 26 и 28 июня (30-го, если серия стартует 18 июня).

Отметим, что первый финалист уже известен. Им стало «Колорадо», которое в любом случае будет иметь преимущество своей площадки.