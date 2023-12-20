Хет-трик Марченко принес «Коламбусу» победу над «Баффало»

«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:4.

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил три шайбы. Его одноклубники Иван Проворов и Егор Чинахов сделали по две голевые передачи.