«Баффало» уступил «Детройту» и потерпел четвертое поражение подряд
«Баффало» проиграл «Детройту» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
Нападающий гостей Дилан Ларкин сделал дубль, автором победной шайбы стал форвард «Ред Уингз» Майкл Расмуссен.
«Детройт» продлил серию побед до трех матчей и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 24 встречах.
«Баффало» потерпел четвертое поражение подряд, команда идет на 14-й строчке Востока с 22 очками в 26 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Детройт» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Голы: Ларкин — 9 (Раймонд), 3:40 — 0:1. Фаббри — 9 (Копп, Перрон), 8:25 — 0:2. Зайдер — 4 (бол., Фаббри, Дебринкэт), 25:43 — 0:3. Расмуссен — 3 (Питри, Гостисбеер), 33:55 — 0:4. Далин — 6 (бол., Томпсон, Козенс), 38:57 — 1:4. Миттельштадт — 6 (Скиннер, Петерка), 48:20 — 2:4. Скиннер — 11 (бол.), 51:37 — 3:4. Ларкин — 10 (мен., п.в.), 59:14 — 3:5.
Вратари: Комри (58:11 — 58:53, 58:55 — 59:14, 59:29) — Лион.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 32 (11+7+14) — 27 (9+12+6).
Наши: — - Костин (10.45/0/0).
6 декабря. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87