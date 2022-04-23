«Баффало» победил «Айлендерс», Сорокин пропустил пять шайб
«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионат НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 5:3.
Победной оказалась шайба Винса Хинострозы.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 35.
«Баффало» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — девятый.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Айлендерс» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Миттельштадт — 5 (Окпосо, Фицджеральд), 12:11 — 1:0. Барзал — 15 (Добсон, Ахо), 17:09 — 1:1. Далин — 13 (бол., Скиннер, Так), 21:17 — 2:1. Томпсон — 37 (Брайсон, Олофссон), 24:05 — 3:1. Хиностроза — 13 (Бьорк, Гиргенсонс), 32:48 — 4:1. Добсон — 12 (Паризе, Хара), 48:45 — 4:2. Беллоуз — 5 (Пулок, Койвула), 50:22 — 4:3. Скиннер — 33 (Томпсон, Олофссон), 52:40 — 5:3.
Вратари: Токарски — Сорокин (59:06).
Штраф: 16 — 34.
Броски: 35 (12+10+13) — 22 (6+5+11).
Наши: — - -.
23 апреля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|78
|30
|48
|67
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|78
|22
|56
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|77
|26
|51
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2 Б
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|6 : 3
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 3
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 2
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|5 : 3
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|2 : 7
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19