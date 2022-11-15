«Айлендерс» выставили российского нападающего Сошникова на драфт отказов

«Айлендерс» выставили российского нападающего Никиту Сошникова на драфт отказов, сообщает в Twitter-аккаунте журналист Эллиотт Фридман.

В течение 24 часов клубы НХЛ могут забрать игрока в свою структуру. Если ни один клуб не проявит интерес к 29-летнему форварду, он продолжит карьеру в АХЛ, выступая за фарм-клуб.

В сентябре Сошников подписал контракт с «островитянами» на один год. В текущем сезоне нападающий провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков при показателе полезности «-2».

Ранее Сошников выступал в НХЛ в составе «Торонто» и «Сент-Луиса», проведя в сумме 82 матча и набрав 16 (8+8) очков.