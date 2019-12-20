«Айлендерс» переиграл «Бостон», Варламов сделал 27 сэйвов

«Айлендерс» обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков. В серии буллитов он пропустил одну шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Айлендерс» — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бьорк — 5 (Койл), 1:58 — 1:0. Бойчак — 2 (Эберле, Ли), 23:26 — 1:1. Барзал — 14 (Бойчак), 38:26 — 1:2. Краг — 5 (бол., Крейчи, Пастрняк), 47:24 — 2:2.

Победный буллит: Барзал.

Вратари: Раск — Варламов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (3+7+16+3) — 21 (4+6+9+2).

20 декабря. Бостон. TD Garden.