«Рейнджерс» в овертайме уступили «Оттаве», Кравцов забил первый гол в сезоне
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Оттаве» со счетом 2:3.
На шайбы Виталия Кравцова и Мики Зибанежада гости ответили голами Тима Штюцле и Брэди Ткачака, который перевел матч в овертайм и забил победный гол. Форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 34 броска.
После этого матча «Рейнджерс» с 27 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 19 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кравцов — 1 (Панарин, Фокс), 10:31 — 1:0. Штюцле — 9 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 32:16 — 1:1. Зибанежад — 12 (Крайдер, Шнайдер), 46:03 — 2:1. Ткачак — 10 (Шабо), 59:11 — 2:2. Ткачак — 11 (Шабо), 64:42 — 2:3.
Вратари: Шестеркин — Тэлбот (58:23 — 59:11).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 27 (9+6+10+2) — 37 (9+11+14+3).
Наши: Кравцов (12.22/1/+1), Панарин (18.37/2/0) — Зайцев (13.38/0/0), Зуб (20.33/0/-1).
3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|25
|11
|14
|27
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|24
|11
|13
|26
|6
|Монреаль
|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|23
|9
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 3 ОТ
|3.12
|03:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|1 : 4
|3.12
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18