«Питтсбург» проиграл «Сиэтлу». Малкин забросил одну шайбу

Малкин забросил шайбу в проигранном матче «Питтсбурга» с «Сиэттлом»

«Питтсбург» проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Адам Ларссон.

Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для 35-летнего россиянина это четвертый гол в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Раст), 48:41 — 1:0. Маккэн — 17 (Данн, Юханссон), 56:04 — 1:1. Ларссон — 4 (Веннберг, Ярнкрок), 61:17 — 1:2.

Вратари: Джерри (47:19 — 47:23, 61:17) — Грубауэр (61:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (11+9+4+0) — 29 (7+2+18+2).

Наши: Малкин (19.44/2/-1) — -.

28 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18228 зрителей.