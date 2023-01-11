Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл»

Как стало известно «СЭ», вратарь Ярослав Аскаров вызван из АХЛ в «Нэшвилл». Он отправится с командой на выезд в Торонто и Монреаль.

Кроме того, российский вратарь выбран на Матч звезд АХЛ, который состоится 5-6 февраля в Лавале.

В текущем сезоне 20-летний Аскаров провел 22 матча в АХЛ за «Милуоки» (фарм-клуба «Нэшвилла»), в которых пропустил 57 шайб при двух сухих матчах и 90,5 процента отраженных бросков.