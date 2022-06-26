Нападающий Кирилл Марченко в следующем месяце рассчитывает улететь в США

Агент нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко, Марк Гандлер, рассказал, что на следующей неделе будет решать вопрос с его визой в США, сообщает The Athletic.

Марченко рассчитывает в следующем месяцев улететь в Северную Америку, чтобы присоединиться к новому клубу.

В мае «Коламбус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Марченко. Срок соглашения рассчитан на два года.

Россиянин был выбран «Блю Джэкетс» во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.