Артемий Панарин должен сыграть с «Филадельфией»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что российский нападающий Артемий Панарин должен сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией», сообщается Twitter клуба и Нью-Йорка.

Панарин получил травму «нижней части тела» в матче с «Бостоном» (2:3 ОТ). Из-за повреждения нападающий пропустил два матча: с «Бостоном» (0:1) и с «Нью-Джерси» (2:5).

В этом сезоне Панарин принял участие в 12 матчах, забросил 5 шайб и отдал 10 результативных передач.