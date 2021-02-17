Дмитрий Куликов тренировался в общей группе «Нью-Джерси»
20:28
Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов 17 февраля тренировался вместе с остальной командой, сообщает пресс-служба клуба.
Это означает, что хоккеист был исключен из COVID-протокола лиги.
Ранее форвард «Дэвилз» Никита Гусев вновь приступил к тренировкам команды после исключения из протокола.
Следующий матч «Нью-Джерси» проведет 19 февраля против «Бостона».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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