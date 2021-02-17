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Дмитрий Куликов тренировался в общей группе «Нью-Джерси»

20:28
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Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов 17 февраля тренировался вместе с остальной командой, сообщает пресс-служба клуба.

Это означает, что хоккеист был исключен из COVID-протокола лиги.

Ранее форвард «Дэвилз» Никита Гусев вновь приступил к тренировкам команды после исключения из протокола.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет 19 февраля против «Бостона».

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