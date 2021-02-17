Дмитрий Куликов тренировался в общей группе «Нью-Джерси»

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов 17 февраля тренировался вместе с остальной командой, сообщает пресс-служба клуба.

... And he's attempting some trick shots https://t.co/x9WvTS9llr pic.twitter.com/uYy5C4k4FP — New Jersey Devils (@NJDevils) February 17, 2021

Это означает, что хоккеист был исключен из COVID-протокола лиги.

Ранее форвард «Дэвилз» Никита Гусев вновь приступил к тренировкам команды после исключения из протокола.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведет 19 февраля против «Бостона».