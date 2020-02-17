Артем Анисимов: «В овертаймах играть всегда интересно»

Форвард «Оттавы» Артем Анисимов высказался по поводу матча с «Далласом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил решающую шайбу в овертайме.

— В овертаймах играть всегда интересно, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — У тебя всегда есть много шансов отличиться, много времени и пространства.

Артем Анисимов забросил 11-ю шайбу в сезоне и первую победную.