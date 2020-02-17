НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Артем Анисимов: «В овертаймах играть всегда интересно»

10:43
Теги:

Форвард «Оттавы» Артем Анисимов высказался по поводу матча с «Далласом» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил решающую шайбу в овертайме.

— В овертаймах играть всегда интересно, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — У тебя всегда есть много шансов отличиться, много времени и пространства.

Артем Анисимов забросил 11-ю шайбу в сезоне и первую победную.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/korshkov-and-chibisov-among-top-russian-performers-february-16/c-315174520

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир