«Аризона» в серии буллитов победила «Анахайм», отыгравшись с 0:3
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в серии буллитов «Анахайм» со счетом 4:3.
Победный буллит реализовал Кристиан Дворак.
После этого матча «Аризона» с 21 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 16 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Комтуа — 8 (Хаканпяя, Фаулер), 19:48 — 0:1. Махура — 1 (Стил), 27:58 — 0:2. Джонс — 3 (бол., Комтуа, Фаулер), 35:46 — 0:3. Питлик — 3 (Экман-Ларссон, Истерли), 50:05 — 1:3. Чикран — 5 (Гарлэнд, Кессел), 51:49 — 2:3. Кессел — 7 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 56:39 — 3:3.
Победный буллит: Дворак.
Вратари: Кемпер (Хилл, 43:31) — Миллер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 28 (10+6+11+1) — 35 (9+11+11+4).
Наши: Любушкин (14.33/0/0) — -.
25 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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