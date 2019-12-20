Анисимов и Наместников помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл»

«Оттава» в овертайме выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников отметились голами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (0:1, 3:0, 1:3, 1:0)

Голы: Смит — 5 (Террис), 11:16 — 0:1. Уайт — 3 (Тирни, Боровицки), 23:02 — 1:1. Наместников — 8 (мен., Пажо), 23:52 — 2:1. Анисимов — 6 (Эннис, Хэйнси), 38:41 — 3:1. Ткачак — 12 (бол., Пажо, Дюклер), 41:20 — 4:1. Гримальди — 6 (Дюшен, Эллис), 41:35 — 4:2. Джохансен — 8 (бол., Эллис, Дюшен), 49:39 — 4:3. Йоси — 11, 53:07 — 4:4. Дюклер — 20 (бол., Шабо, Пажо), 62:40 — 5:4.

Вратари: Хегберг — Сарос.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (10+10+3+1) — 37 (17+3+17+0).

Наши: Анисимов (8.46/2/-1), Наместников (9.52/1/-1) — Тренин (13.24/2/0).

20 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.