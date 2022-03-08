«Анахайм» забрал с драфта отказов защитника «Тампы»

«Анахайм» забрал права на защитника «Тампы» Андрея Шустра. Ранее «Молнии» выставили его на драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В этом регулярном чемпионате 31-летний чех провел 15 матчей и отметился 1 забитой шайбой.

Контракт Шустра с зарплатой в 750 тысяч долларов истекает предстоящим летом.

Напомним, что в двух предыдущих сезонах он выступал в КХЛ в составе «Куньлуня».