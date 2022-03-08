Нападающий «Аризоны» Руссель выбыл на шесть недель из-за травмы

Нападающий «Аризоны» Антуан Руссель получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (8:5). Он пропустит около шести недель, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний уроженец Франции провел в регулярном чемпионате 47 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «минус 17».

Напомним, что контракт Русселя с зарплатой в 3 миллиона долларов истекает предстоящим летом.