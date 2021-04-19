«Вегас» на выезде победил «Анахайм»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:2.

В составе «рыцарей» отличились Макс Пачиоретти, Алекс Пьетранжело, Николя Руа, Марк Стоун и Алекс Так. «Дакс» ответили точными бросками Максима Комтуа и Дентона Хайнена.

После этого матча «Вегас» с 64 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 35 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Пачиоретти — 22 (Мартинес, Стоун), 3:25 — 0:1. Комтуа — 13 (Мэнсон, Ракелль), 6:23 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Мартинес), 14:46 — 1:2. Руа — 5 (Каррье, Уайтклауд), 22:43 — 1:3. Хейнен — 6 (Хенрик, Сильферберг), 34:06 — 2:3. Стоун — 15 (бол., Теодор, Флери), 38:13 — 2:4. Так — 16 (Руа, Носек), 58:33 — 2:5.

Вратари: Гибсон (57:18 — 58:33) — Флери.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (12+11+12) — 29 (6+14+9).

Наши: Волков (14.48/0/-1) — -.

18 апреля. Анахайм. Honda Center.