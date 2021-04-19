Георгиев рассказал о полученном повреждении в матче с «Нью-Джерси»

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, почему покинул лед в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3).

«Я почувствовал боль в коленной чашечке и не мог ни согнуть колено, ни нажать на него», — приводит слова Георгиева журналистка Молли Уокер.

На 18-й минуте при счете 2:0 вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сменил Александра Георгиева. После первого перерыва в воротах снова играл Георгиев.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.