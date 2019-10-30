«Анахайм» обыграл «Виннипег», забросив 7 шайб
«Анахайм» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов очков не набрал.
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Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Виннипег» — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1)
Голы: Элерс — 5 (Рословик, Пулман), 0:55 — 0:1. Фаулер — 3 (Сильверберг, Дель Зотто), 10:01 — 1:1. Уилер — 4, 12:02 — 1:2. Гецлаф — 6 (Комтуа), 20:38 — 2:2. Хенрик — 8 (Сильверберг, Махура), 26:18 — 3:2. Элерс — 6 (Литтл, Моррисси), 27:00 — 3:3. Терри — 2 (Махура), 28:00 — 4:3. Грант — 2 (Делорье, Махура), 29:10 — 5:3. Литтл — 2 (Элерс), 46:39 — 5:4. Рауни — 3 (Грант, Фаулер), 56:12 — 6:4. Рауни — 4 (п.в., Гецлаф), 59:57 — 7:4.
Вратари: Гибсон — Хеллебайк (Броссуа, 20:00, Хеллебайк, 20:38, Броссуа, 29:10, 57:52 — 59:57).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 28 (13+9+6) — 40 (9+13+18).
Наши: — - Куликов (20.18/1/+2).
30 октября. Анахайм. Honda Center.
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