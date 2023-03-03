Российский форвард Наместников перешел в «Виннипег». Его обменяли второй раз за два дня

Российский нападающий Владислав Наместников перешел из «Сан-Хосе» в «Виннипег» в результате обмена, сообщает Sportsnet.

По данным источника, 30-летний форвард перешел в «Джетс» в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Для хоккеиста это второй обмен за два дня. В четверг, 2 марта, «Тампа-Бэй» обменяла Наместникова в «Сан-Хосе» на американского нападающего Майки Эйссимонта.

В этом сезоне Наместников сыграл 57 матчей и набрал 15 (6+9) очков.