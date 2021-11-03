«Анахайм» обыграл «Нью-Джерси» и одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений

«Анахайм» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

В составе хозяев дублем отличился Трой Терри, по одной шайбе забросили Райан Гецлаф и Исак Лундестрем.

«Анахайм» одержал вторую победу подряд после того, как прервал свою серию из 6 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Гетцлаф — 1 (бол., Фаулер, Леттьери), 12:05 — 1:0. Терри — 6 (бол., Гетцлаф, Шаттенкирк), 23:48 — 2:0. Терри — 7 (Гетцлаф), 43:38 — 3:0. Лундестрем — 2 (мен., Грант), 47:19 — 4:0.

Вратари: Гибсон — Бернье.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 27 (7+10+10) — 28 (11+10+7).

3 ноября. Анахайм. Honda Center.