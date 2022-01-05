Хет-трик Троя Терри принес «Анахайму» победу над «Филадельфией»
08:47
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» со счетом 4:1. Хет-трик оформил Трой Терри.
«Анахайм» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» — десятая на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Филадельфия» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Терри — 19 (Линдхольм, Драйсдейл), 3:21 — 1:0. Терри — 20 (Драйсдейл, Лундестрем), 9:41 — 2:0. Аткинсон — 13 (Фараби, Лотон), 18:42 — 2:1. Милано — 9 (бол., Ракелль, Стил), 37:49 — 3:1. Терри — 21 (бол., п.в., Комтуа), 59:11 — 4:1.
Вратари: Гибсон — Харт (55:49 — 57:42, 58:30 — 59:11).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 30 (9+9+12) — 29 (5+9+15).
Наши: — - -.
5 января. Анахайм. Honda Center.
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