«Калгари» не договорился с властями города о строительстве новой арены

«Калгари» будет и дальше в течение неопределенного времени играть на арене Scotiabank Saddledome, информирует сайт НХЛ. Об этом стало известно после расторжения соглашения с городскими властями Калгари о строительстве нового стадиона стоимостью 634 миллионов долларов.

26 июня 2020 года «Флэймз» объявили о планах переехать на новую арену к сезону-2024/25.

До расторжения соглашения предполагалось, что строительные работы начнутся в ближайшие два месяца, а арена откроется перед чемпионатом-2024/25.

О разногласиях между сторонами стало известно 22 декабря, когда владельцы «Флэймз» заявили, что не смогут двигаться дальше в связи с постоянно увеличивающимися дополнительными расходами.

Стадион Saddledome открылся в 1983 году, заменив арену Stampede Corral, где раньше играли «Флэймз». Старше Saddledome в НХЛ сейчас только Madison Square Garden в Нью-Йорке, где играет «Рейнджерс». Эта арена открылась в 1968 году, но в 2013 году ее полностью реконструировали.