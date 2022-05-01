Овечкин заявил, что чувствует себя хорошо и мог сыграть в последних матчах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что чувствует себя хорошо.

Как передает журналист Саманта Пелл со слов 36-летнего россиянина, он мог сыграть в последних трех играх, но пропустил их из-за мер предосторожности. Овечкин при этом добавил, что если бы это были игры плей-офф, то он бы принял в них участие.

Напомним, что Овечкин пропустил последние три игры регулярки из-за травмы верхней части тела.

Сегодня, 1 мая, он провел полноценную тренировку с основой команды. Его участие в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» пока официально остается под вопросом. При этом Овечкин пока не пропустил ни одного матча плей-офф за свою карьеру в НХЛ.

Первая игра «Флорида» — «Вашингтон» пройдет 4 мая (начало — в 2.30 мск). В этом сезоне Овечкин провел 77 матчей,в которых набрал 90 (50+40) очков.