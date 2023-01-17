Сутер побил рекорд результативности Зубова в «Далласе»

Защитник «Далласа» Райан Сутер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:0).

Этот гол стал для американца первым в сезоне-2022/23 и пятым после того, как ему исполнилось 37 лет. Он установил новый рекорд клуба, став первым среди защитников от 37 лет и старше в истории «Старз», кому удалось забросить пять шайб.

До этого он делил рекорд с Сергеем Зубовым и Лео Болвином (оба — по 4 шайбы после того, как им исполнилось 37 лет).