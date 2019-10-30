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Александр Овечкин: «Моя работа — бросать по воротам и создавать моменты»

08:57
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3 ОТ) объяснил свою высокую результативность. В этой встрече россиянин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

— Моя работа — бросать по воротам, создавать моменты и забрасывать шайбы для моей команды, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — И ребята знают, где я нахожусь, как открываюсь. Если меня плотно опекают, значит, другие ребята открыты. Так мы и создаем нашу химию, что позволяет забрасывать много шайб.

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